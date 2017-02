Listado de Asistentes Escolares que titularizaron

MONICA B GAUNA – ESCUELA N° 588- RECONQUISTA -GRAL OBLIGADO

BARBARA S SEQUEIRA- ESCUELA N° 252- VILLA ELOISA- IRIONDO

LORENA G RACCA -ESCUELA N° 559 -SUARDI -SAN CRISTOBAL

MARIO G BRIZUELA DUBOIS- ESCUELA N° 1206- CPO PERGOLESSI -NUEVE DE JULIO

CLAUDIA A ALFEI -ESCUELA N° 243- TOTORAS -IRIONDO

LUISA E LECUSSAN ESCUELA -N° 6059 -GRAL GELLY CONSTITUCION

ERNESTINA PEREZ – ESCUELA -N° 6338- CPO MEJIAS- GRAL OBLIGADO

MARIANO J SOTO- ESCUELA N° 6236- VERA -VERA

MARISA A GIMENEZ- ESCUELA N° 305 -GALVEZ -SAN JERONIMO

GABRIELA B OLIVER- ESCUELA N° 6136 -CAYASTACITO- DELEGACION

MARIA C CORDOBA- ESCUELA N° 684- TOSTADO -NUEVE DE JULIO

CRISTINA G CARRIO- ESCUELA N° 15 -SANTO TOME -LA CAPITAL

MARIA J GARCIA- C.E.F. N° 3 -ROSARIO -ROSARIO

SILVIA ORELLANO- E.E.S.O. N° 347-ROSARIO -ROSARIO

ROMINA E DITTIERI- E.E.S.O. N° 590 -ARROYO LEYES- LA CAPITAL

ANDREA V GALVAN- E.E.T.P. N° 322 -SANTO TOME -LA CAPITAL

LEONARDO A DIAZ -ESCUELA N° 799- ROSARIO- ROSARIO

EMILCE A VELAZCO- ESCUELA N° 2098- FLORENCIA -GRAL OBLIGADO

MIRTA B ESCALADA- ESCUELA N° 1103- CERES -SAN CRISTOBAL

CARLOS A MERGEN- ESCUELA N° 6149 SAN JUSTO SAN JUSTO

INES M MOYANO -ESCUELA N° 2038 -SAN JAVIER -SAN JAVIER

ROBERTA D NIERUMBERG- ESCUELA N° 1262- VDO TUERTO -GRAL LOPEZ

MARIA R PEYRAN -ESCUELA N° 158 -FIRMAT- GRAL LOPEZ

PAOLA R ROMERO- ESCUELA N° 895 -DESVIO ARIJON -SAN JERONIMO

VERONICA E ROMERO- ESCUELA N° 515- SOLEDAD -SAN CRISTOBAL

ISABEL Z SANTA CRUZ- ESCUELA N° 1000- SANTA FE- LA CAPITAL

MELINA C VELAZQUEZ -ESCUELA N° 578 -SANTA FE -LA CAPITAL

GONZALO S SAUCEDO- TALLER N° 11- SANTA FE -LA CAPITAL

ELENA B ZORZI -ESCUELA N° 8112 -SANTO TOME- LA CAPITAL

MARIA E BIZZANELLI E.E.T.P. N° 644- ESPERANZA- LAS COLONIAS

MARIA R SIEBER ESC NOR SUP N°30 – ESPERANZA- LAS COLONIAS

MARIA L LOPEZ E.E.ES.O. N° 649- ROSARIO- ROSARIO

VERONICA G LAZARTE- ESC NOR SUP N°36 -ROSARIO- ROSARIO

ALCIDES O LEDESMA- ESC NOR SUP N°34- ROSARIO- ROSARIO

ANDREA V DIZ- E.E.S.O. N° 330- GDRO BAIGORRIA- ROSARIO

VIOLETA V GARUF- ESCUELA N° 528- ROSARIO- ROSARIO

NILDA C GONZALEZ -ESCUELA N° 1376 -ROSARIO -ROSARIO

GLADIS E CORDOBA- ESCUELA N° 418 -TOSTADO -NUEVE DE JULIO

NORA G CHAVEZ- ESCUELA N° 968 -VDO TUERTO GRAL LOPEZ

VERONICA A BUSTOS- ESCUELA N° 332 -PILAR- LAS COLONIAS

GRACIELA DE L AGUSTINI -ESCUELA N° 1248 -VDO TUERTO GRAL LOPEZ

MABEL M VAZQUEZ DE NOVOA- ESCUELA N° 1359- RAFAELA -CASTELLANOS

MARIA R TOLEDO -ESCUELA N° 567- SANTA FE- LA CAPITAL

CARLOS A MAYDANA -ESCUELA N° 8159 -RECONQUISTA -GRAL OBLIGADO

NELIDA L OGGIER- ESCUELA N° 8275 -HUMBOLDT -LAS COLONIAS

ERIKA J MACHACAN- ESCUELA N° 490 -CASILDA- CASEROS

LILIANA M LUSSO- ESCUELA N° 281 -SAN GENARO NORTE -SAN JERONIMO

MAURICIO A LUQUE- ESC ESP N° 2034 -VILLA OCAMPO -GRAL OBLIGADO

ERICA P KALKBRENNER -ESC ESP N° 2117- SANTA FE -LA CAPITAL

EVELYN Y MELANO -ESCUELA N° 218- SAN LORENZO- SAN LORENZO

BETIANA DEL V VELAZQUEZ- ESCUELA N° 572 -NELSON DELEGACION

ESTELA R MEDRANO -ESCUELA N° 478- RAFAELA -CASTELLANOS

HUGO M LUJAN- ESCUELA N° 6395- SANTO TOME -LA CAPITAL

LILIANA B LOPEZ -ESCUELA N° 1235 ROSARIO ROSARIO

MARIA D ACASTELLO HERRERA- ESCUELA N° 8102- RAFAELA- CASTELLANOS

DECIO M ACEVEDO- ESCUELA N° 243- SAUCE VIEJO- LA CAPITAL

IRMA I ZARAGOZA- ESCUELA N° 184 -STA TERESA -CONSTITUCION

ISABEL R ZAMBRANA -ESCUELA N° 150 -ROSARIO -ROSARIO

VERONICA G ZABALA -ESCUELA N° 6033 -PTO G SAN MARTIN SAN LORENZO

CLAUDIA B VISGARRA -ESCUELA N° 848- RECONQUISTA -GRAL OBLIGADO

MARIA B VELARDEZ ESCUELA N° 6035 GALVEZ -SAN JERONIMO

GABRIELA S MAURONI ESCUELA N° 1249 CDA DE GOMEZ IRIONDO

ARIELA S VALDEZ- C.E.F. N° 50- SANTO TOME- LA CAPITAL

PAOLA E VALOR -C.E.F. N° 29 SANTA FE- LA CAPITAL

GRACIELA N RINAUDO -ESCUELA N° 6362- SAN JORGE- SAN MARTIN

FLAVIA I ANDRADA -E.E.S.O. N° 302 – PLAZA CLUCELLAS- CASTELLANOS

VALERIA M MOLL- E.E.S.O. N° 312 – FORTIN OLMOS- VERA

FRANCISCO J EBERHARDT- E.E.S.O. N° 391 -SANTA FE- LA CAPITAL

MARIA L BERNACHEA -E.E.T.P. N° 669- V CONSTITUCION -CONSTITUCION

NATALIA M DEL V ROMERO- E.E.M.P.A. N° 1040 -SAN JAVIER -SAN JAVIER

ANDREA S MARTINEZ- ESCUELA N° 504- HUGUES -GRAL LOPEZ

LORENA G OVIEDO- ESCUELA N° 1265- SANTA FE -LA CAPITAL

SILVINA E DONATI -ESCUELA N° 179- STA ISABEL -GRAL LOPEZ

ADELA P PONTE- ESCUELA N° 6138- MNO ESCALADA -SAN JUSTO

ANA M ALVAREZ- ESCUELA N° 880- SANTA FE- LA CAPITAL

NORMA B FRANCO -ESCUELA N° 1100 -ARROYO CEIBAL- GRAL OBLIGADO

MARIA C QUIROZ- ESCUELA N° 1250- SANTA FE -LA CAPITAL

SUSANA N ENRIQUE -ESCUELA N° 716- LA LUCILA -SAN CRISTOBAL

LILIANA S CONTRERAS-ESCUELA N° 8048- STA TERESA- CONSTITUCION

LUDMILA A CARDOZO- ESCUELA N° 870 -RINCON DE AVILA -LA CAPITAL

MARIANO N BALBONA- ESCUELA N° 4 -SANTA FE- LA CAPITAL

STELLA M BAEZ -ESCUELA N° 1217- V CONSTITUCION- CONSTITUCION

GISELA N ALBARRACIN- ESCUELA N° 609 -ROSARIO -ROSARIO

ALEJANDRA J ARIZAGA- ESCUELA N° 1298- SANTA FE- LA CAPITAL

LORENA P FARRANDO- ESCUELA N° 183- MMO PAZ -CONSTITUCION

CARINA A SANTARSIERO- TALLER N° 98- ROSARIO- ROSARIO

JESICA F TEMPERINI -ESCUELA N° 1266 -VILLA G GALVEZ -ROSARIO

MARIA E PUTIGNANI -ESCUELA N° 1326 -ROSARIO- ROSARIO

MARIA A PINTOS -ESCUELA N° 1254 -ROSARIO- ROSARIO

NORA C SOSA -ESCUELA N° 19 -VDO TUERTO -GRAL LOPEZ

MARIA A TOLEDO -ESCUELA N° 581 -SANTA FE -LA CAPITAL

CLAUDIA A MACHADO -ESCUELA N° 941 -LA GUARDIA- LA CAPITAL

MONICA P BARCO- ESCUELA N° 14 -SANTA FE- LA CAPITAL

SUSANA V AGUIAR- ESCUELA N° 8134 -SAN JAVIER -SAN JAVIER

MARIA J GOMEZ- ESCUELA N° 955 -STA MARGARITA- NUEVE DE JULIO

LAURA A BRUSA -ESCUELA N° 869 -COLASTINE NORTE -LA CAPITAL

SERGIO A BASUALDO- ESCUELA N° 13- SANTA FE- LA CAPITAL

NORMA B DEL V BAZAN- ESCUELA N° 116 -ROSARIO- ROSARIO

RAQUEL Z CARDOZO- ESCUELA N° 8164- PUJATO -SAN LORENZO

SANDRA F LIBERTO -ESCUELA N° 565- ROSARIO -ROSARIO

GRACIELA B GARCIA- ESCUELA N° 8249- ROSARIO- ROSARIO

LILIANA A GOGÑIATT -ESCUELA N° 2125- HUMBERTO 1° -CASTELLANOS

NORMA B LEIVA- ESCUELA N° 452 -COL RECONQUISTA -GRAL OBLIGADO

ROSANA E CESCHI- ESCUELA N° 8019- GDOR CRESPO -SAN JUSTO

NOELIA N LINARES -ESCUELA N° 164- ELORTONDO -GRAL LOPEZ

NARA E GEROMINEZ -ESCUELA N° 523 -GDOR CRESPO -SAN JUSTO

PAOLA E LESCANO- ESCUELA N° 6104 -AVELLANEDA- GRAL OBLIGADO

PATRICIA R GARANZINI- ESCUELA N° 1361 -RAFAELA -CASTELLANOS

FLORENCIA E LEYES ESCUELA N° 1191 VDO TUERTO GRAL LOPEZ

OLGA S GONZALEZ- ESCUELA N° 76- SANTA FE- LA CAPITAL

BIBIANA GOMEZ -ESCUELA N° 81 -ROSARIO- ROSARIO

ADRIANA H GOMEZ -ESCUELA N° 6105 -LAS GARZAS GRAL- OBLIGADO

MELISA D BRICEÑO -ESCUELA N° 8263 -ROSARIO -ROSARIO

GRACIELA V CERRA- ESCUELA N° 1210 -ROSARIO- ROSARIO

RITA S AGUIRRE -ESCUELA N° 2 -SANTA FE -LA CAPITAL

LILIANA M PIEDRABUENA -ESCUELA N° 1229 -ROSARIO- ROSARIO

ALEXIS A SENN- ESCUELA N° 1087 -SAN BERNARDO -NUEVE DE JULIO

SILVIA V MALTANERES- ESCUELA N° 85 -ROSARIO- ROSARIO

VANESA L LOPEZ- ESC ESP N° 2050- ROSARIO -ROSARIO

MARIA S ORREGO -ESCUELA N° 1100 -ARROYO CEIBAL- GRAL OBLIGADO

LUCIANA MORAS- ESCUELA N° 2063 -LAGUNA PAIVA -DELEGACION

JUAN O MICHELOUD -COC CENTRALIZ N°9602 -RECONQUISTA- GRAL OBLIGADO

ALBERTO D FUNES- ORG AUXILIARES N°4120- ELORTONDO- GRAL LOPEZ

ALEJANDRA B GAMBOA -ESCUELA N° 8094 -SAN JUSTO -SAN JUSTO

LEONARDO F GONZALEZ -COC CENTRALIZ N°9606 -GDRO BAIGORRIA ROSARIO

CLAUDIA N LELL -ESCUELA N° 1352- ESPERANZA- LAS COLONIAS

ROSANA C VERON -ESCUELA N° 471 -SANTA FE- LA CAPITAL

LAURA D GODOY- ESCUELA N° 6413 -CPO DEL MEDIO GARAY

LORENA M BARRETO -ESCUELA N° 621-5 LANTERI -GRAL OBLIGADO

LILIANA DEL C CAMPILIA -ESCUELA N° 423- HELVECIA NORTE -GARAY

MARTA M CHELINI- ESCUELA N° 436 -SAN JAVIER- SAN JAVIER

ELISABET CARABALLO- ESCUELA N° 48 -SANTA FE LA- CAPITAL

JORGELINA B CELIS -ESCUELA N° 1086 V -CONSTITUCION -CONSTITUCION

MIRIAM A CORTAGERENA- ESCUELA N° 6076- PAVON- CONSTITUCION

DELIA L MENDOZA ESCUELA N° 6099 COL INDIGENA SAN JAVIER

NOELIA A DALMAU ESCUELA N° 1103 CERES SAN CRISTOBAL

NATALI R DIAZ COC CENTRALIZ N°9604 VERA VERA

ISABEL M BALZANO ESCUELA N° 224 ZAVALLA ROSARIO

ANA L ARCE ESCUELA N° 418 TOSTADO NUEVE DE JULIO

GISELA P ESCUDERO ESCUELA N° 6031 RUFINO GRAL LOPEZ

JORGE O DI CARLO ESCUELA N° 1061 FUNES ROSARIO

LUIS M D’ELIA ESCUELA N° 1341 SANTA FE LA CAPITAL