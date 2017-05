La Picasa hoy

El periodista Pedro Cocco recorrió este domingo la laguna La Picasa. Compartimos su informe.

Esta mañana muy temprano me llama un Colega y amigo, para preguntarme como era el estado actual de Laguna y Ruta 7 en La Picaza … de primera intención le conteste : “Como siempre”… cortada la ruta…. pero me dejo picando su pregunta, así que me cargue en la Suran, cargue la Camara y partí hacia el lugar…. me encontré con una situación que no la hubiese imaginado, conversamos con la gente de Vialidad Nacional, que están controlando a diario el lugar y a la pregunta de ¿ cuanta agua hay sobre la ruta? …. y calculamos por mediciones hechas que en lugares pasa los 1,70 mts. …. creyendo haber escuchado 0.70 …..le repetí la pregunta… No me dice UN METRO SETENTA y mas arriba HASTA 2 metros…

Volvi preocupado y me dije : ¿ que nos va a ocurrir?….pero al costado de la ruta, me encontre con cientos de Has de Cosecha sin levantar, campos bajo agua, tamberos que para sacar su leche deben tirar el acoplado con un tractor de doble tracción y cuatro ruedas….

Informe y fotos: Pedro Cocco