La gira de la selección argentina por Rusia: el primer encuentro entre Cristian Pavón y Lionel Messi

El delantero cordobés contó su admiración por la gran figura del equipo nacional, al que conoció en Moscú.

Convocado al seleccionado argentino , Cristian Pavón disfruta sensaciones singulares en su paso por Rusia. Entre ellas, la de conocer a Lionel Messi y compartir entrenamientos con la gran figura de Barcelona. “Todavía no lo puede creer. Cuando estábamos desayunando con el Pipa (Darío Benedetto), cayó y nos saludó. Me pone muy contento estar acá, me sorprende mucho que una estrella como él te salude de esa manera (…) Los 3000 habitantes que somos en Anisacate (Córdoba, su ciudad natal) me preguntaron cómo era el ambiente, cómo era Messi, pero todavía no me animo a pedirle una foto”, dijo el delantero de Boca en declaraciones a ESPN, en la primera jornada de prácticas del equipo dirigido por Jorge Sampaoli en Moscú.

Fuente: La Nacion