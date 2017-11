Desapareció un submarino argentino y se desplegó un operativo de rescate

El miércoles por la mañana fue la última vez que el ARA San Juan envió su posición; podría haber tenido un problema de energía.

l submarino de la Armada Argentina ARA San Juan es buscado en la zona del golfo San Jorge, en Chubut, donde fue registrada su última posición a primera hora del 15 de noviembre. A más de 48 horas, se cree que el submarino, un TR-1700 con propulsión diésel-eléctrica y capacidad para 37 tripulantes, podría haber tenido un problema en el suministro de energía.

Ayer por la mañana, la Armada ordenó un operativo de reestablecimiento del enlace: según pudo saber LA NACION, participaron dos corbetas y un avión, que sobrevoló la zona estimada donde podría encontrarse la embarcación.

“La ultima información fehaciente y oficial es que aun no se encontró al submarino. No es que está perdido, para estar perdido hay que buscarlo y no encontrarlo”, aseguró Enrique Balbi, jefe del Departamento Comunicación Institucional de la Armada.

En diálogo con el canal TN, Balbi aseguró que el submarino “se estaba dirigiendo desde la base naval Ushuaia a la base naval Mar del Plata, su apostadero habitual, en un camino muy abierto” y que “en algún momento dejó de haber comunicación”.

El jefe del Departamento de Comunicación Institucional de la Armada explicó que “se inició un protocolo, un plan homologado internacionalmente, que cuando un submarino ha dejado de tener enlace se inician unos procedimientos para forzar el enlace de las comunicaciones”.

“No hay indicio grave”

El capitán de navío Balbi aseguró que “no hay ningún indicio grave que se tenga del submarino” y que “simplemente se dejó de tener comunicaciones”.

“Ayer a las 22 se concretó una cierta cantidad de tiempo de la última comunicación del submarino, entonces la Armada, a través del Comando de Fuerza de Submarinos, inició el procedimiento de un plan: se desplegó el destructor Sarandí”, detalló.

