El vicegobernador encabezó el acto central del 25 de Mayo

Acompañado por todo el gabinete, Fascendini presidió la celebración en la ciudad de Santa Fe. En la oportunidad, se entregaron condecoraciones a servidores públicos destacados por su coraje y honradez.

El vicegobernador de la provincia de Santa Fe, Carlos Fascendini, encabezó este jueves las actividades oficiales por la celebración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, en la ciudad capital.

En el acto central, que se llevó adelante desde las 11 horas en la Plaza 25 de Mayo, antes del tradicional desfile cívico militar, Fascendini ofreció, en primera instancia, “el caluroso saludo del gobernador de la provincia que por razones de fuerza mayor, que son de conocimiento público, no puede estar con nosotros”.

En relación a la fecha patria, afirmó que “el 25 de Mayo de 1810 es el punto de partida de un largo camino que nos lleva a la construcción de la identidad nacional. Es, sin duda, la primera fecha histórica que los argentinos hemos aprendido. Seguramente su protagonistas, preocupados en cómo aprovechar el momento que se presentaba como oportuno para concretar sus ideas, no pensaron en la magnitud y en la significación que, posteriormente, revistieron aquellos sucesos. Hicieron lo que había que hacer cuando vieron la oportunidad y supieron dar una respuesta urgente a una situación crítica”.

El vicegobernador recordó que “lo sucedido en mayo de 1810, como en toda revolución, protagonizó un cambio histórico porque implicó dejar atrás lo decadente y, con la fuerza de la renovación, comenzó un camino nuevo, incierto en la marcha, pero propio y auténtico. Los hechos revolucionarios tuvieron la gran virtud de reunir voluntades y de acercar posiciones, sumando decisión y coraje para llevar adelante objetivos. Ese fue el punto de encuentro. Así, el proceso emancipador se activó”.

Además, afirmó que los hombres que protagonizaron aquellos sucesos, “entendieron a la libertad como una herramienta para cambiar la historia, como una aptitud para elegir entre lo bueno y lo malo; en definitiva, como una razón para darle sentido a nuestras vidas. Ese ejemplo es el faro que debe iluminar y potenciar nuestro camino que con otras dificultades vamos transitando en estos tiempos que nos tocan vivir”.

“Hoy la inclusión social, el diálogo sincero y el entender que las soluciones a nuestras dificultades no pueden ser obra de unos pocos son, entre otros muchos, nuestros principales paradigmas. El país nos pertenece a todos y nadie puede ser excluido en la construcción de futuro”, dijo, al tiempo que reconoció que “hay distintos modelos de país e intereses económicos que pueden no estar en sintonía con los intereses generales pero cualquier cambio duradero y la edificación de un país distinto requiere de un consenso mayoritario, de una paciente tarea de conciliación de intereses, visiones y opiniones que no siempre son coincidentes”.

Sobre la situación en la provincia de Santa Fe, Fascendini aseveró que “hemos alcanzado consensos y coincidencias que nos permiten llevar adelante un plan estratégico sobre la base de tres premisas: una economía para el desarrollo, la integración territorial y la inclusión social. De esa manera, la provincia avanza promoviendo el apoyo a nuestras pequeñas y medianas empresas, desarrollando un modelo de educación que nos ubica entre las tres primeras provincias de mejor calidad educativa, un modelo de salud que construyó más de 80 centros de atención primaria y grandes hospitales nodales de alta complejidad que comienzan a inaugurarse y nos destaca por tener el menor índice de mortalidad infantil, de políticas sociales, de hábitat, de cultura y deportes, de energía, de ciencia e innovación, de seguridad y de justicia. También avanzamos en las obras que se necesitan y en la proyección de otras en el más ambicioso plan del que se tenga memoria”.

“Solo reconocemos enemigos en la pobreza, la exclusión, la falta de hábitat y la inseguridad, y no bajaremos los brazos en la lucha porque su derrota es el objetivo central de nuestro proyecto, entonces es necesario contar con recursos suficientes: los que nos corresponden, los que deben venir respetando el sistema federal de coparticipación y los que aún esperamos en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema”, concluyó.

CONDECORACIÓN

Durante el acto, se realizó un reconocimiento formal al mérito en el cumplimiento del deber de los servicios públicos, consistente en la condecoración “Santa Fe, Cuna de la Bandera y la Constitución Nacional” otorgada a aquellos que se destacaron por su coraje, al haber puesto en riesgo su vida para salvar la de sus semejantes, o bien por haber realizado un acto de honradez que sirva de ejemplo a toda la comunidad.

Recibieron la distinción César Josviack, subinspector de policía de la dirección general de Bomberos; el oficial Cristian Ledesma y la suboficial Paula Ramayón, policías de la URXI, departamento Las Colonias; Albano Actis, enfermero del Centro de Salud de barrio Barranquitas; Daniel Bagilet, médico del hospital Eva Perón de Granadero Baigorria; y Ector Catorí, maestro de la Escuela Intercultural Bilingüe Nº 6173 de Colonia Duran.

TE DEUM

Previo al desfile, Fascendini participó en la Catedral Metropolitana de la Liturgia de Acción de Gracias, presidida por el Arozbispo de Santa Fe, Monseñor José María Arancedo. Durante la ceremonia religiosa, el prelado indicó que “en este marco celebrativo del 25 de Mayo donde pueblo y dirigentes son llamados a encontrarse como miembros de una misma comunidad hemos venido a elevar una oración”, sin embargo señaló que “la oración no es algo mágico” y que “no nos exime de nuestra responsabilidad”.

En el transcurso de la homilía, Arancedo mencionó que “la esperanza de un pueblo está guiada por un ideal que incluya a todos pero necesita ir acompañado de valores que lo sostengan y que se encuentren encarnados en testimonios de ejemplaridad. En toda cuestión humana, la referencia a la vida moral no es un agregado yuxtapuesto sin mayor importancia sino una exigencia que hace a la verdad y da credibilidad a la palabra dada que nos permite confiar. La esperanza necesita de la confianza. Cuando hablamos de crisis de confianza, hablamos de algo grave que va debilitando la vida cívica y social. La falta de confianza compromete seriamente el crecimiento y la equidad de un pueblo”, aseguró.

En referencia a la situación nacional, el Arzobispo afirmó que “Argentina necesita encontrar en sus hijos la sabiduría del diálogo y la capacidad de encuentro, pero también el valor de una vida virtuosa que traduzca a los valores en acciones y hábitos personales y sociales. No alcanza con proclamar valores si estos no llegan a arraigar el corazón del hombre”, concluyó.

IZAMIENTO DE LA BANDERA

Previamente, el vicegobernador había recibido al gabinete de ministros y demás funcionarios provinciales, así como también legisladores nacionales y provinciales, y autoridades de municipios y comunas en el salón Blanco de Casa de Gobierno, con los que intercambió saludos protocolares y compartió el tradicional chocolate.

Luego, Fascendini se dirigió a la Plaza 25 de Mayo donde encabezó el izamiento del Pabellón Nacional y se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino con el acompañamiento de la banda del Liceo Militar General Belgrano. La actividad contó con la participación de alumnos y docentes de diferentes escuelas de la ciudad, como así también de ciudadanos que se acercaron a tomar parte de la celebración.

PRESENTES

También estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti; el jefe de Guarnición Ejército de Santa Fe y Jefe de Batallón de Ingenieros Anfibios 121, Coronel Ignacio Carro; el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; el ministro de Economía, Gonzalo Saglione; el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro; el ministro de Salud, Miguel González; el ministro de Desarrollo Social, Jorge Alvarez; el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini; la ministra de Innovación y Cultura, María de los Ángeles González; el ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza; el secretario de Estado del Hábitat, Diego Leone; el asesor del Gabiente, Juan Carlos Zabalza; secretarios, subsecretarios, directores y demás funcionarios del gabinete provincial; legisladores nacionales y provinciales; el ministro de la Corte Suprema de Justicia Rafael Gutiérrez; funcionarios municipales y comunales; autoridades militares, de fuerzas de seguridad, universitarias, de entidades representativas de la ciudad de Santa Fe y de organizaciones no gubernamentales; veteranos y excombatientes de Malvinas; y colectividades y agrupaciones de centros tradicionalistas.