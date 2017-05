Tres maestras volcaron entre Santa Regina y Cañada Seca

Tres docentes que volvían de dar clase en Santa Regina, volcaron esta tarde en el camino a Cañada Seca, por Fortin Gainza. La camioneta quedó bajo el agua casi en su totalidad.

Debido a que en la localidad de Santa Regina no había médico, fueron asistidas por una ambulancia de Defensa Civil que se encontraba en Cañada Seca, que las derivó al hospital municipal de General Villegas.

Una de las docentes resultó con un corte profundo en la cabeza, por lo que tras ser asistida en el nosocomio, se le realizó una tomografía y permanecerá internada en observación.

De acuerdo a lo informado por el director del Hospital, Dr. Hernán Vázquez, Noemí Varela, de Emilio V. Bunge, sufrió “herida cortante en cuero cabelludo, por lo que se le practicó una sutura y permanece en observación, sin TEC (traumatismo encéfalo craneano)”.

En tanto, las otras dos mujeres son Viviana López y Gabriela Quiroz, quienes se encontraban “muy nerviosas y asustadas, pero sin trauma”, refirió Vazquez.

Estos son algunos de los tantos efectos colaterales de la inundación y el día a día de los docentes del interior que trabajan mal pagos, en condiciones de absoluto peligro y que muchas veces, son injustamente criticados.

El país que no se mira. La provincia que no aparece en los anuncios. Los votos que no cuentan, porque son pocos.

Fuente: Celina Fabregues