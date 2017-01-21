Sportivo Ben Hur tiene nueva Comisión Directiva
El 30 de diciembre del año pasado quedó conformada la nueva comisión.
Así quedaron los cargos:
PRESIDENTE: ÓSCAR ARAIZ
VICE-PRESIDENTE: GUSTAVO PRIOTTI
SECRETARÍA : CARINA BRUGO
PRO-SECRETARIO: IGNACIO LIETZMANN
TESORERO: RUBÉN ZANELLI
PRO-TESORERO: FACUNDO QUIROGA
VOCALES: ÓSCAR GARELLI – MATIAS PANERO – JUAN TOLEDO – FEDERICO SOLÁ –
SUPLENTE: MAURO ALARCÓN – JORGE QUIROGA – ÓSCAR BUSTAMANTE – MARCOS LUCERO
SINDICO: JOSÉ GABRIEL TRAINI
SINDICO SUPLENTE: GABRIEL CORONEL
REVISOR DE CUENTA: RICARDO RIGOTTI
REVISOR DE CUENTA SUPLENTE: FLAVIA CORSICO