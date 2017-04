Los equipos de Jorge Newbery de nuestra ciudad enfrentó en el Gimnasio Américo Redondo a Belgrano de Arequito en las distintas categorías.



Sub 13: Newbery 0 – 3 Belgrano (15-25,9-25 y 15-25)

Sub 15: Newbery 3 – 0 Belgrano (25-12,25-15 y 25-11)

Sub 17: Newbery 3 – 0 Belgrano (25-6,25-13 y 25-8)