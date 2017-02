Rural Bike en Ameghino

Con sol a pleno se corrió el 12º Rural Bike del Festival, organizado por el Área Deportes del Municipio de Florentino Ameghino. La carrera contó con una participación de 120 bikers, entre ellos rufinenses.

“Decía algún técnico de fútbol que los Segundos no figuran en ninguna estadística y que en todo caso tan solo son los ganadores de los perdedores. Les garantizo que para los deportistas lejos se está de eso. Cuando uno se enfrenta con los mejores y te toca perder siempre quedan enseñanzas. Lo importante es felicitar a quien te derrota y volver a casa con la tranquilidad de haber dado todo pensando que hay que fortalecer el entrenamiento. Solo llevar la inscripción de mi ciudad ya me produce un inmenso placer cuando me veo en un Podio” expresó Anibal Martini.