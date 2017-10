Reunión entre el Ejecutivo Municipal y miembros de Comisión de Biblioteca

El jueves 05 de octubre a las 08:30 hs se realizó una reunión entre miembros del Ejecutivo Municipal y miembros de Comisión de Biblioteca en el salón amarillo.

Participaron Juliana Bonino, Arturo Patimo y Rubén Iriarte por el ejecutivo. Nancy Bona, Oscar Bertolín, Mario Racca, Cacho Durand, Rodrigo Giménez y Claudio Nuñez por la biblioteca.

Juliana Bonino comenzó explicando que desde hace 30 o 40 días el Ejecutivo Municipal comenzó a ocuparse del tema escritura de la biblioteca.

Que en los archivos municipales no encontraron las escrituras del año 1942 realizada por el escribano Paganini ni la del año 1980 realizada por el escribano Macchi. La escritura del año 80 le cedía una parte del terreno a Gas del Estado y posteriormente fue revocada.

Entonces el Ejecutivo Municipal recurrió al escribano Macchi y en conjunto se comprometieron a localizar la escritura del año 1942 que es la que tiene validez y que contiene todo el conjunto del terreno que comprende Capullitos, Tránsito y Biblioteca.

El escribano Macchi va a rastrear en el Registro de la Propiedad y en el Colegio de escribanos para pedir un Segundo testimonio y poder escriturar a favor de la Asociación Civil Biblioteca Popular José Ingenieros.

Todos estos pasos son necesarios no solo para la Biblioteca sino también para Capullitos y Tránsito.

“Por parte de la Comisión pedimos únicamente que nos mantengan informados de como se van dando las cosas y no ingresar 4 notas por Mesa de Entradas Municipal, como hicimos, y no tener nunca una respuesta durante 6 meses. Ante la consulta de la Comisión al Jefe de Gabinete cuando se continuarían con las obras de los cimientos respondió que para el año 2017 ya no hay presupuesto. Incluso nos preguntó si teníamos el material para el trabajo restante. A lo que se respondió que los materiales están depositados en Bridas. Y le recordamos que la parte de los cimientos realizados fueron con cemento H 21 comprado por la Asociación Civil a la empresa La Gaviota y pagado con dinero propio. Entonces nos pidió la confección de una nota pidiendo la mano de obra para los cimientos restantes para que ingrese en el presupuesto 2018″, expresaron miembros de la Biblioteca.

La Comisión de Biblioteca aclaró que solo quiere que se cumplan las Ordenanzas vigentes y que se escriture y terminen los cimientos para así tener las bases firmes donde construir una biblioteca orgullo para todos los rufinenses.