Presentan Ley para crear Registros Civiles en todas las maternidades provinciales

La Diputada Silvia Augsburger, junto al Diputado Rubén Giustiniani, presentaron un proyecto de ley para garantizar que todas las niñas y niños de la provincia de Santa Fe accedan al documento nacional de identidad y a los beneficios sociales que les correspondan desde el momento mismo del nacimiento, impulsando la creación de Registros Civiles en todas las maternidades públicas.

“El Documento Nacional de Identidad no es solamente un medio para acreditar la identidad sino que se trata de la puerta de acceso a derechos fundamentales, como la salud, la educación, la justicia, entre otros, por lo cual, no es casual que la falta de DNI esté tan estrechamente vinculada con la exclusión social”, expresó Augsburger al dar detalles de la iniciativa.

Actualmente en la provincia de Santa Fe hay 32 maternidades seguras y solamente 17 cuentan con dependencias registrales. El proyecto ingresado a la Legislatura, apunta a que se instalen oficinas del Registro Civil en todas las maternidades y que se establezcan los recursos y procedimientos necesarios para facilitar la gestión de trámites vinculados a beneficios sociales, como ser la Asignación Universal por Hijo/a, para lo cual, el proyecto también establece que se incorpore un/a profesional de Trabajo Social a la planta del efector que no contare con personal suficiente a fin de articular con la Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES y con los diferentes estamentos estatales necesarios. Asimismo, la iniciativa establece la gratuidad para la tramitación del DNI de nacimiento y las renovaciones obligatorias (de los 5 a los 8 años y de los 14 años) para quienes son beneficiarios/as de la AUH y que al momento de dar el alta médica luego del nacimiento, la familia del niño/a se retire con la partida de nacimiento e iniciados los trámites de documento y beneficios sociales como asignaciones sociales y pensiones por discapacidad, en caso de que le correspondieren.

“Actualmente, no todos los niños y niñas acceden en igualdad de condiciones al derecho de tener documento de identidad. Hay factores que tienen que ver no solamente con la falta de recursos y de información, si no también, con la ausencia de dependencias registrales cercanas. Está demostrado que las políticas que apuntan a acercar al Estado a las personas, sobre todo las que cuentan con mayores obstáculos socio-económicos, son exitosas. Si garantizamos presencia en todos las maternidades, vamos a lograr que no haya niños/as sin su Documento Nacional de Identidad”, finalizó la legisladora.