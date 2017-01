Preocupada por la crisis hídrica, Sacnún reclama acciones inmediatas para Santa Fe

Al retirarse de la importante reunión del Comité de Cuenca Laguna la Picasa celebrada en Rufino, hizo eco de las demandas de los habitantes del sur de Santa Fe y que dijo gestionará un ATN (Aportes del Tesoro Nacional), destinado a obras de infraestructura para nuestra provincia.

La Senadora Nacional por Santa Fe expresó su preocupación respecto a la gestión del gobierno provincial y lejos de detenerse en la critica, anticipa cuáles serán los pasos que seguirá en lo que concierne a su gestión.”En la medida que recorro la provincia advierto que existe una ausencia importante del estado provincial, que ha desoído los reclamos que se hacían desde los comités de cuenca, productores rurales, agropecuarios, intendentes ,presidentes comunales de los pueblos de la región y de los ciudadanos que forman parte de ella. Hay un déficit alarmante de canales e infraestructura vial”

Al participar de la reunión de la Cuenca Laguna La Picasa, se reitero el reclamo que lleva adelante hace tiempo el comité, de realizar el canal por gravedad que permitiría bajar en dos metros la cota de la laguna impidiendo así el corte de la importante ruta nacional 7 que une Buenos Aires con Mendoza: “Este es reclamo genuino que viene llevando adelante el Comité de La Laguna, asociaciones de productores rurales y el Centro Para el Desarrollo del Sur de Santa Fe, lo mismo ocurre con el Comité de Cuenca de La Laguna Las Encadenadas. Esta crisis hidrica ha puesto en una posicion de enorma vulnerabilidad a poblaciones como Teodelina, Villa Cañas, Maria Teresa, Melincue, Rufino, Firmat, Villada, Labordeboy, Wheekwright( Chabas, Casilda, Sanford, Chovet, Elortondo, Arroyo Seco, Rosario, Villa Constitución, sufren la falta de inversiones y la subejecución del presupuesto del gobierno provincial y debemos trazar un proyecto de trabajo mancomunado, avanzando en acuerdos con las provincias de Buenos Aires y Cordoba”

Continuando con su exposición expreso: “Encontramos una subejecución en el presupuesto del ministerio de Obras Publicas que alcanzo solamente el 61%, el propio Secretario de Recursos Hídricos de la provincia (hoy echado de su cargo), manifestó y con pocos técnicos en el área, a pesar que el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS), lleva 9 años gobernando la provincia. Y agregó: “son ellos mismos quienes manifiestan que no se han realizado inversiones en equipos desde el gobierno de Jorge Obeid, quien realizo enormes inversiones en Melincue”.

En lo que respecta a su gestión ante las autoridades nacionales dijo: “Es evidente que todo esto no puede hacerse sin el acompañamiento de la Nación, por eso el día de hoy presente un pedido de ATN (aportes del tesoro nacional), para Santa Fe, así la provincia realiza las obras que llevar adelante. En mi carácter de Senadora Nacional, no puedo hacer oídos sordos a los planteos que me acercan Presidentes Comunales, Intendentes y comités de cuenca, en cuanto a la desidia y abandono de parte de la provincia a la hora de llevar adelante las obras necesarias, es cierto que los promedios de lluvias han sido superiores a la media y que también el modelo productivo esta en crisis, pero el gobierno provincial no puede desoír a estos actores y no invertir en las obras que son imperiosamente necesarias”.

En el mismo sentido, agregó: “Por ejemplo; advertimos que del presupuesto provincial, en 2007 se invertían 8 de cada 100 pesos y en 2015 tan solo 3 de 100, en obras publicas. Es necesario replantearse las obras inmediatas a llevar a cabo y también es necesario replantearse la relación con el Gobierno Nacional, nosotros, por supuesto vamos a acompañar los reclamos de la provincia como lo vinimos haciendo desde que asumí, pero no podemos dejar caer todas las responsabilidades sobre los gobiernos locales y el gobierno Socialista no debe escudarse en eso y hacerse cargo porque ya hace 9 años que esta en el poder”