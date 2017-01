Malestar de los papás de Chiara

Así lo expresaron en las redes sociales al enterarse que se había realizado una Audiencia Pública:

Verónica, la mamá expresó: “Así estamos con lo de Chiara…nos siguen faltando el respeto como personas, como víctimas, como mamá…Ayer se celebró una Audiencia Pública por la causa contra Manuel Mansilla…SE OLVIDARON???!!! de avisarnos como parte querellante…ya no es un menor…parece que buscan y estan haciendo todo lo posible para dejarlo libre al igual que el resto de la familia asesina….qué horror y cuánto dolor!!!

Así estamos y siguen ocurriendo hechos de violencia y muertes…total entran por una puerta y salen por la otra…en el caso que entren y se tomen el trabajo de buscar y analizar las pruebas como corresponde…total es una niña más, un chico más, una mujer más..y así continúa la lista…

No obstante todo esto sigo insistiendo que debemos RECLAMAR EN PAZ…no transformarnos en bestias como los asesinos…no voy a bajar los brazos más allá del dolor que siento principalmente en estos días, seguiré luchando para lograr Justicia por Chiara y para poder vivir en una sociedad libre de violencias…Ojalá pronto cambien las leyes y el aparato judicial actúe como corresponde..no me voy a cansar de repetir lo mismo.”

Fabio, el papá comentó: “Quiero pensar que la cámara va actuar con criterio y le van a dar a este hdp la pena máxima, si no seguirían defendiendo asesinos y castigando a las víctimas como hizo Vidal la primera vez!!! Lo único que quiero que los asesinos de Chiara paguen con cárcel haberle quitado la vida a Chiara y llenado de tristeza de por vida a muchos de nosotros!! JUSTICIA!!!