Los beneficiarios de pensiones sociales Ley 5110 podrán acceder a su recibo en formato digital

El trámite está disponible desde este mes en la página web del gobierno de Santa Fe.

La Caja de Pensiones Sociales Ley N° 5110 informa que a partir de octubre todos los beneficiarios de las pensiones sociales (Ley 5110), así como los excombatientes de Malvinas, expresos por razones políticas, madres de víctimas de terrorismo de Estado y bomberos voluntarios, podrán consultar e imprimir su recibo ingresando a www.santafe.gob.ar/ recibosley5110/.

El trámite se puede realizar desde cualquier dispositivo con acceso a internet y para concretar la consulta o impresión se requiere contar con el número de documento y el número de beneficio.

De esta manera, el organismo ofrece un servicio que permite a los beneficiarios acceder a la documentación con rapidez y comodidad. Esta opción se suma a las ya implementadas como el acceso por cajero automático o la posibilidad de retirar el recibo impreso en las delegaciones del organismo.

PENSIONES SOCIALES NO CONTRIBUTIVAS

Cabe recordar que el gobierno de la provincia, a través de la Caja de Pensiones Sociales Ley 5110, brinda a la comunidad un beneficio, de origen no contributivo, en el que no es necesario haber efectuado aportes previos para recibirlo.

Este beneficio alcanza a adultos mayores que no tienen acceso a una jubilación o cualquier otro tipo de beneficio similar, a personas con discapacidad y a mujeres y niños que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad económica y social.

Así también desde el organismo se otorgan las pensiones de honor a los excombatientes de Malvinas (leyes N° 11.856 y 12.867); a expresos y presas por razones políticas (Ley N° 13.298) y a Madres de Víctimas de Terrorismo de Estado (Ley N° 13.330).