Lanzan el primer triciclo ecológico fabricado íntegramente por una empresa rosarina

GreenGo presentó el prototipo en el Bio Festival que se realizó para celebrar el Día de la Tierra. Sus creadores lo consideran ideal para ser usado como taxi, delivery, city tours, guardia urbana y circulación en barrios cerrados.

La empresa rosarina GreenGo presentó en sociedad el primer triciclo ecológico fábricado en la ciudad, bautizado Milla, en el marco del Bio Festival organizado para celebrar el Día de la Tierra.

Impulsado por un motor eléctrico montado sobre su eje trasero y alimentado por baterías de iones de litio, el prototipo cuenta con una automonía de cinco horas, sin necesiad de usar los pedales.

Puede alcanzar una velocidad de 35 km/h y transportar al conductor y dos pasajeros, que se ubican en un banco trasero. Existe una segunda y simpática versión furgón que permite el transporte de carga.

El Milla, que cuenta con un diseño de líneas modernas y aspecto ligero, cuenta con un panel solar sobre el techo que alimenta las luces de led delanteras y traseras y permite cargar un celular.

El CEO de GreenGo, Renato Poloni, señaló que el objetivo central de la compañía es “convertir al Milla en un vehículo de uso individual”, y explicó: “Más bien, nos interesa trabajar mucho sobre el concepto de sharing, es decir: vehículos compartidos”.

“Nuestro sueño es que el Milla sea parte de la oferta de vehículos de uso público, como actualmente lo son las flotas de bicicletas que hoy funcionan en Rosario y Buenos Aires”, se entusiasmó Poloni.

Sus creadores admiten que, desde el punto de vista estético, aún le faltan algunos ajustes, como la incorporación de ruedas específicamente diseñadas, que se adecuen un poco mejor a la propuesta estética de la particular carrocería.

No obstante, se reveló como un vehículo ágil y muy maniobrable, incluso sobre terrenos desparejos. Todavía no se ha hecho un estudio de costos y rentabilidad que permita a sus desarrolladores a ponerle precio.

Los usos para los que está pensado son muy diversos: desde citytours (visitas guiadas por Rosario), Eco Taxi, delivery, guardia urbana, transporte dentro de predios grandes (fábricas) y circulación por barrios cerrados, entre otros.

