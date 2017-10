Laguna La Picasa: “Está 8,30 metros sobre el nivel normal”

Lo confirmó por LT10 Juan Carlos Duhalde, presidente del Comité de Cuenca. La ruta 7 permanece cortada con “1,40 metros de agua”.

La laguna La Picasa vuelve a preocupar al sur santafesino. Debido a las intensas lluvias los problemas que la aquejan hace un largo tiempo.

En diálogo con Todo pasa Juan Carlos Duhalde, presidente del Comité de Cuenca La Picasa contó que “la laguna llegó a cota de 105,80 metros lo que significa que está 8,30 metros sobre el nivel en el que tiene que estar para que todo el sistema funcione”.

Asimismo, se refirió a la situación de la ruta 7 la cual se encuentra cortada con “aproximadamente 1,40 metros de agua sobre la calzada en un trayecto de 12 kilómetro”.

“La situación es sumamente difícil -sostuvo Duhalde- con el agravante de que ayer llovieron entre 83 y 87 milímetros”.

Para paliar la situación, Duhalde le comentó a LT10 que “estamos haciendo un canal derivador que permitiría sacar sin bombeo 5 o 6 metros cúbicos por segundo”. No obstante, en este momento por rebalse están saliendo 7 u 8 y explicó que “mientras que no se agrande la brecha de rebalse no vamos a tener problemas”.

Audio: Juan Carlos Duhalde, presidente del Comité de Cuenca La Picasa

Fuente: RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL SA