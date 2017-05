El intendente Campana participó del acto en el que Vidal anunció obras hídricas para el noroeste bonaerense

Se hará una inversión de 3.500 millones de pesos. Serán 48 obras que beneficiarán a quince municipios, entre ellos General Villegas. “La provincia se va a volver a inundar hasta que las obras se terminen”, dijo la gobernadora bonaerense

La gobernadora María Eugenia Vidal, anunció ayer un plan de emergencia que contempla la ejecución de 48 obras hidráulicas en quince municipios bonaerenses que vienen sufriendo problemas con las inundaciones, por una inversión total de 3.500 millones de pesos.

“La provincia se va a volver a inundar hasta que las obras se terminen, pero las obras se van a hacer, empezaron y no se van a detener hasta que se terminen”, expresó Vidal durante el anuncio en Pergamino; y destacó que para que vuelvan a creer en el Gobierno hay que hablar con la verdad. “El problema de inundaciones en la provincia es la combinación de un cambio de clima que vino para quedarse y también porque durante mucho tiempo no se hicieron las obras”, señaló en el acto del que se esperaba la participación del presidente Mauricio Macri, pero finalmente no sucedió.

Según se informó, con estas obras se destinarán 2.500 millones de pesos de las arcas provinciales y 1.000 millones más que aportará el Gobierno nacional para llevar a cabo las obras hidráulicas, protección de cascos urbanos a partir de terraplenes de defensa y limpieza de canales y arroyos. El plan está compuesto por 39 obras hidráulicas, seis de vialidad y tres de vivienda en los municipios de Bragado, Rivadavia, General Villegas, Carlos Tejedor, Salto, 9 de Julio, General Arenales, Pergamino, Arrecifes, Capitán Sarmiento, General Viamonte, Junín, Trenque Lauquen, San Nicolás e Hipólito Yrigoyen.

En este contexto, Vidal aseguró que del total de 48 obras de emergencia, ocho ya están en marcha, cinco ya se terminaron y las demás se empezarán antes de fin de año. “Son obras que no pueden esperar porque nuestro pronóstico de clima no es bueno, sabemos que vamos a tener un año difícil”, señaló; y agregó que “no son las definitivas, sino obras de emergencia”, como terraplenes, estaciones de bombeo y limpieza de cauces. ?No van a evitar las inundaciones para siempre, pero pueden hacer la diferencia”, explicó.

El detalle de las obras

Entre las obras para evitar el ingreso del agua a cascos urbanos, se destacan en General Villegas la defensa de la ciudad y de las localidades de Bunge, Charlone, Santa Regina, Piedritas, Santa Eleodora; la Escuela Agraria y el Aeródromo.

En Rivadavia, la estación de bombeo para los desagües de América, alteo de la Ruta Provincia Nº 70, reparación de terraplanes en canal del Río V, alteo de caminos a las localidades de Condarco, Valentín Gómez, Villa Sena, Francisco de Vittoria y Camino de la Zanja.

En Carlos Tejedor, la defensa de la localidad Colonia Seré; en Junín se harán terraplenes laterales en el canal de vinculación entre la Laguna de Gómez y la Laguna el Carpincho; en San Nicolás, elevación del terraplén de defensa de la localidad de La Emilia y en Pergamino, la reparación de terraplanes laterales al Arroyo Pergamino.

Se limpiarán cauces -que permiten mejorar el escurrimiento de las aguas en el canal mediante el retiro de suelos acumulados y vegetación crecida en el lecho y los márgenes, como así también retiro de otros objetos- en el Arroyo Pergamino (Arrecifes, Pergamino y Salto); Río Salto (Salto y Arrecifes); Río Arrecifes (Capitán Sarmiento y Arrecifes); Canal de desagües de Ferré (General Arenales).

El Gobierno bonaerense destacó además las obras que realiza el de la Nación en el canal troncal Mones Cazón, Etapa 1A – Ampliación del Arroyo Saladillo (Tramo Laguna La Colorada ? Río Salado); el Canal troncal Mones Cazón, Etapa 1B ? (Tramo Laguna La Colorada ? Empalme Canal de Desvío de República de Italia); y la Regulación Laguna Municipal de Bragado, Etapa 1. También la ampliación Canal San Emilio Sur, Etapa 1; y el Canal de Desvío Canal República de Italia a Mones Cazón, Etapa 1. Estas obras, indicaron desde el Gobierno, permitirán continuar con la ejecución de los canales CNO3- CNO5 previstas para la evacuación de las aguas de los distritos de Villegas, Rivadavia, Tejedor, Ameghino, Lincoln y Viamonte, beneficiando también los partidos de Trenque Lauquen, Carlos Casares, Bragado y 9 de Julio.

Fuente: diarioactualidad.com