Gremial Sportivo: Próxima fecha

Zona “A” – Fecha 2 – 06/05/2017
13:00: BM SERVICIOS – MP CONSTRUCCIONES
13:00: LA SIN RIVAL – HOLMAN
13:45: RIGONAT – PINTURERIA ARCO IRIS
14:30: CASA VAZQUEZ – REPARTIDORES
15:15: RPE GIMNASIO – DESPENSA TOMY
16:00: LOS AMIGOS – MUEBLES EL TIN
16:45: FERNET – LOS DEL SABADO
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Zona “B” – Fecha 2 – 06/05/2017
06/05/2017
13:00: LOS HALCONES – NONNA PIA
13:45: BLANCA VICTORIA – TRANS. CAP.
14:30: COMISIONES GARCIA – GRAFICA
14:30: TRANSPORTE SOFIG – TEIXIDO
15:15: AUTO ESTETICA – DIESEL FERREIRA
15:15: EXTRACCIONES TOMY – SIDAEL
16:00: VALDEZ – COSTA VENENO
16:45: H55 – LOS CHUECOS