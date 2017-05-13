Gremial Sportivo, los resultados de la 2da. fecha
Partidos disputados el sábado 06 de mayo
Categoría “A”
- BM SERVICIOS 1 – 1 MP CONSTRUCCIONES
- RIGONAT 2 – 2 PINTURERIA ARCO IRIS
- CASA VAZQUEZ 2 – 1 REPARTIDORES
- RPE GIMNASIO 1 – 2 DESPENSA TOMY
- LOS AMIGOS 3 – 0 MUEBLES EL TIN
- FERNET 0 – 2 LOS DEL SABADO
- LA SIN RIVAL 4 – 4 HOLMAN
- FAIR PLAY 1 – 2 NUÑEZ
Categoría “B”
- LOS HALCONES 1 – 5 NONNA PIA
- BLANCA VICTORIA 0 – 0 TRANS. CAP.
- COMISIONES GARCIA 0 – 1 GRAFICA 1
- EXTRACCIONES TOMY 3 – 1 SIDAEL
- VALDEZ 1 – 0 COSTA VENENO
- H55 0 – 0 LOS CHUECOS
- TRANSPORTE SOFIG 3 – 1 TEIXIDO
- AUTO ESTETICA 1 – 1 DIESEL FERREIRA