Gremial Sportivo, la próxima fecha, la “2da.”
Se jugará el sábado 13 de mayo.
División “A”
- NUÑEZ vs. RPE GIMNASIO – 13:00
- LOS DEL SABADO vs. FAIR PLAY – 13:00
- FERNET vs. LA SIN RIVAL – 13:45
- MP CONSTRUCCIONES vs. REPARTIDORES – 13:45
- DESPENSA TOMY vs. RIGONAT – 14:30
- MUEBLES EL TIN vs. BM SERVICIOS – 15:15
- PINTURERIA ARCO IRIS vs. CASA VAZQUEZ – 16:00
- HOLMAN vs. LOS AMIGOS – 16:45
División “B”
- AUTO ESTETICA vs. TRANSPORTE SOFIG -13:00
- GRAFICA 1 vs. SIDAEL – 13:45
- NONNA PIA vs. BLANCA VICTORIA – 14:30
- DIESEL FERREIRA vs. H55 – 14:30
- TRANS. CAP. vs. EXTRACCIONES TOMY – 15:15
- COSTA VENENO vs. COMISIONES GARCIA – 15:15
- LOS CHUECOS vs. LOS HALCONES – 16:00
- TEIXIDO vs. VALDEZ – 16:45