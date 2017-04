RUBEN GIUSTINIANI PRESENTA SU NUEVO LIBRO.

Será este martes 2 de mayo a las 20,30 hs en el marco de la 43º Feria Internacional del Libro que se desarrolla en Buenos Aires, en la Sala Haroldo Conti del Pabellón Amarillo en el Predio Ferial de La Rural (Av. Sarmiento 2602, CABA). Contará con la presencia de Pino Solanas, Gustavo Calleja y Maristella Svampa.

“El Contrato secreto YPF-Chevron”, editado por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y Eudeba, aborda los detalles del controvertido contrato para la explotación de Vaca Muerta entre YPF y Chevron al que Rubén Giustiniani logró acceder después de una larga batalla judicial que finalizó con un triunfo del derecho de acceso a la información pública.

¿Quiénes son en realidad las empresas que suscriben el acuerdo? ¿Por qué participan empresas ubicadas en paraísos fiscales? ¿Qué implicaciones legales y medioambientales tienen para Argentina? ¿Se termina cediendo soberanía? ¿Qué cuestiones del Contrato no quería YPF que se conozcan?: Son algunas de las preguntas que responde este libro que, además, incluye fragmentos del contrato “testado” o “tachado” que la compañía presentó en una primera instancia a la Justicia.

“El sentido de este libro es descorrer el velo de tanto misterio. El secretismo y los acuerdos entre funcionarios y empresarios dentro de cuatro paredes le hicieron mucho daño al país y la dolorosa historia reciente lo demuestra” (…)

“El pueblo quiere saber de qué se trata, no por mera curiosidad, sino para poder controlar, para que las riquezas del país, que son suyas, no se las roben impunemente, y para que la contaminación ambiental no lo sorprenda tarde”.