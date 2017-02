Comunicado de la Biblioteca Popular Municipal José Ingenieros

Luego de las intensas gestiones, del envío de documentación y de tratar de explicar la particular situación del porcentaje de los cimientos realizados por la Administración Municipal de parte de la Comisión de la Biblioteca. Pero por sobre todo por LA BUENA VOLUNTAD Y COMPRENSIÓN de CONABIP.

Se recibió la siguiente nota, el viernes 03 de febrero, donde se da por completado el subsidio Proyecto Edificio Propio (1º etapa) y no hay que devolver los $ 60.000.- invertidos por la biblioteca. Así mismo, en forma telefónica, recomiendan a la Institución escriturar el terreno a nombre de la Asociación Civil (para que no se derogue la Ordenanza de Donación y que siempre pertenezca a la Biblioteca y que no se use ese predio para otros fines) y la terminación del perímetro de cimientos ya que solo se completaron 31 metros lineales del total de 61 metros. Esto para poder gestionar nuevos subsidios tanto privados como estatales, ya que no están la totalidad de los cimientos sobre los que hay que levantar las paredes.

Comisión Biblioteca Popular Municipal José Ingenieros.