El Comité de Cuenca del Salado se opone a la construcción de un canal en La Picasa

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se expidió de manera negativa ante la propuesta del presidente del Comité de Cuenca de La Picasa, Juan Carlos Duhalde, dijo que se construiría un canal aliviador en esta laguna. A su vez, el Intendente de Junín y Presidente del Comité de Cuenca de la Zona A1, Pablo Petrecca, se manifestó en idéntico sentido que la Provincia.

Mientras tanto en nuestra ciudad se continúa monitoreando el ingreso de agua y ya están colocadas las bombas de extracción por cualquier circunstancia que pueda suceder.

Al respecto, el Intendente Municipal Pablo Petrecca manifestó que “así como funciona un comité de cuenca en la provincia, hay un comité de cuenca que se relaciona con tres provincias, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Y si bien hay una intención del gobierno de Santa Fe de hacer un canal, la provincia de Buenos Aires se manifestó de manera tajante de no hacerlo y por lo tanto esa agua no estaría ingresando. Es para llevar una decisión firme como gobierno tanto provincial como a nivel local y como presidente de la Cuenca de la Zona A1 nos oponemos a esta construcción del canal. También estuvimos en contacto con el subsecretario de Hidráulica, Rodrigo Silvosa, que la provincia está en esta línea”.

“Si nos ocupa lo que está ocurriendo en materia de agua, como desde el primer día, con todo el equipo técnico y con todos los intendentes que forman parte del comité de cuenca. Ya hicimos varias reuniones y en el día a día vamos llevando como viene avanzando el tema del agua. Si estamos atento a lo que viene sucediendo, con un clima que cambió y que afecta a todo el país. En Junpin no somos ajenos a esto pero si estamos trabajando desde el primer día y ya hemos pedido bombas complementarias para desagotar los desagües de la ciudad. Día a día vamos monitoreando la situación con todas las áreas y en este caso con la Picasa hemos mantenido charlas con el Ingeniero Luis Figliozzi, gerente de la Región Centro de Vialidad Nacional, para ver como está impactando esto en la Ruta 7 y con el Director Ejecutivo Javier Iguacel de Vialidad Nacional. También estuvimos en contacto con el Intendente de Rufino Natalio Lattanzi para trabajar en conjunto. Hay que entender que lo que se haga en un lugar puede afectar a otro”, dijo Petrecca.

Además, el Intendente, expresó que “están los comité de cuenca que establecen parámetros para poder regular. Este es nuestro pedido y exigencia y como Presidente del Comité de Cuenca de la Sub Región A1 nos oponemos a la construcción de este canal aliviador y la provincia de Buenos Aires también se manifestó en el comité de cuenca interprovincial de manera tajante de la no construcción del canal. Hay pautas que se establecen y nosotros hemos reestablecido el comité de cuenca que hacía años que no tenía funcionamiento. Esto nos permite trabajar de manera conjunta con los intendentes sobre esta temática. La provincia no puede recibir más agua y tanto la provincia como nosotros nos manifestamos de manera tajante para que no se construya este canal”.

Por su parte, el Subsecretario de Obras Públicas Marcelo Balestrase sostuvo que “el tema de la Picasa es producto de obras que se han hecho aguas arriba y en otras provincias y que terminan alimentando a un mosntruo como esta laguna. Y debido a las tremendas lluvias de diciembre y enero, han hecho que su nivel creciera notablemente. Con respecto a la Picasa soy optimista porque la miro con atención y no con preocupación. Me preocupa más el agua que cayó al sur de la Picasa y al norte de nuestro partido y la región que son los que alimentaron el ingreso de agua a Mar Chiquita”.

Sobre la Picasa, Balestrase dijo que “esta laguna tiene dos variantes de desagote y que están construidas desde hace años. Es la sur y la norte, donde se bombea de manera discontínua, 5 mts3 por segundo cada variante. Eso es lo que está establecido por ley y es lo que se viene respetando. A Mar Chiquita entraban 400 mts3 por segundo y si ingresan 5 metros más o menos no afecta en lo más mínimo. Si nos debemos oponer de manera tajante como lo dijo el Intendente Petrecca a la construcción de un canal aliviador porque la cuestión sería otra. Si bien el Sr. Duhalde dice que se va a hacer un canal aliviador por 5 metros3, está hablando de bajar las miles y miles de hectáreas a 60 cm, ya no sería un canal aliviador de 5mts3. En todo rigor sería un gran canal como el que pasa por enfrente de Junín. Más agua no debemos aceptar para no tener inconvenientes”.

Para finalizar, se refirió a los trabajos que se realizan en la ciudad y añadió que “estamos las 24 horas con un equipo de Defensa Civil y Obras Públicas acompañados por otras áreas del municipio. Se monitorea de manera constante el canal a raíz de que el pico de crecida está en Gómez y elevando el nivel del salado que por suerte todavía tenemos un metros más de respiro. También estamos trabajando con gente de Hidráulica de Provincia y si estamos atentos a las lluvias. Los seis o siete desagües que hay sobre el rio Salado tanto de la ciudad como de la parte sub urbana están cerrados porque sino el agua retrocedería hasta alcanzar algunas zonas bajas de la ciudad. Por tal motivo están puestos los equipos de bombeo por si tenemos un evento de lluvia importante, para poder evacuar esa agua hacia el canal y saldría de forma natural”.

