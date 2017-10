Club Social enfrentó a Las Patas en Melo

El sábado las jugadoras del Club Social enfrentaron a “Las Patas”, en la localidad de Melo, por una nueva fecha del campeonato de Hockey de la Federación UDC, obteniendo 10 puntos de 12.

Resultados:

Sub 14 empate 0-0

Sub 16 Social 1 (Sofia Brandino) Melo 0

Sub 18 Social 2 (Caterina Saenz-Victoria Nunez) Melo 0

1ra Div Social 3 (Corina Viassolo-Victoria Iriarte- Alejandra Alvarez) Melo 0

Aún están pendientes las fechas con Rivadavia, de Venado Tuerto y con Club Matienzo.

El lunes 16 de Octubre se llevará a cabo la 3er. fase de la Copa Santa Fe en la cancha de sintético del Jockey de Vdo. Tuerto.

