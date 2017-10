El sábado 21 en las instalaciones del Campo de Deportes del Club Social se disputó la fecha 13 de la Federación UDC de Hockey.

Resultados:

Sub 14 0 -0

Sub 16 Social 2 (Juana Mendiluce – Giuliana Spada) Jockey 0

Sub 18 Social 2 (Caterina Saenz-Victoria Nunez de penal) Jockey 4

1ra Div Social 1 (Melina Munoz) Jockey 3