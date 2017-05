El Lic. Carlos Urionagüena, en referencia a la nota que publicamos en RufinoWeb, titulada “Cuenca La Picasa – Proyecto Hidrovia Rupancó” (www.rufinoweb.com.ar/cuenca-la-picasa-proyecto-hidrovia-rupanco) nos expresó lo siguiente:

“Leí con mucho interés la nota publicada. A mi modo de ver habla de una argentina que piensa en grande y fundamentalmente más allá de la coyuntura. También habla de una argentina desmemoriada ya que obras por el estilo no solo que se proyectaron sino que se hicieron. Gracias por la información que brindan a diario. Atte”.

También nos compartió una nota publicada por ALEJANDRO TUMANOFF, que compartimos con ustedes:

El Canal del Norte

10 de Enero de 2015

Durante mi travesia por la orilla del Rio Salado, que estoy realizando por etapas, voy tomando conocimiento de innumerable cantidad de datos e historias de las zonas atravesadas, pero hay una que por sus caracteristicas merecio de mi parte una atencion especial y me refiero al “Canal del Norte”

Hace tiempo habia visto planos de alrededores de la ciudad de Junin donde figuraba el canal y pense que simplemente era un canal para evitar inundaciones en dicha ciudad, pero averiguando sobre la fecha en que se construyo, descubro que se trato de un proyecto enorme.

Marcelino Ugarte fue dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires desde 1902 hasta 1906 y 1914 a 1917. Durante su primer mandato se estudio la idea de aprovechar los rios bonaerenses creando una amplia red de vias navegables para el transporte de productos agropecuarios hasta los puertos de embarque, el contexto se daba en plena epoca de crecimiento de la agricultura y la ganaderia, y con un aumento constante de las tarifas de los fletes por parte de las empresas ferroviarias. La intencion era crear una forma alternativa de transporte con precios mas bajos para competir con el monopolio ferroviario.

El faraonico proyecto comprendia la construccion de canales en el norte y sur de la provincia de Buenos Aires, aprovechando todos los rios y arroyos que la surcan, incluyendo por supuesto el rio Salado, y en un futuro la red de vias navegables interiores recorrerian el país.

El 26 de Agosto de 1902, Ugarte firma un decreto que ordena al Departamento de Ingenieros proceda inmediatamente al estudio de un canal desde la desembocadura del rio Arrecifes en la ciudad de Baradero, hasta la laguna Mar Chiquita en el partido de Junin, aprovechando las aguas del referido rio y sus afluentes, proyectando las obras necesarias para utilizarlo para la navegacion. Igualmente se procedera a practicar el estudio de otro canal de navegacion, que arrancando de las proximidades del puerto La Plata, llegue al pueblo de Olavarria, pasando por San Vicente, siga en direccion a Canuelas, General Alvear y Tapalque. En los considerandos se menciona que “uno de los principales factores para el desenvolvimiento comercial de las industrias y riquezas naturales de un pais es la facilidad y baratura de los transportes; en la provincia muchas industrias no prosperan por no poder soportar las tarifas de los ferrocarriles”.

El proyecto tuvo enseguida enemigos, entre los que se hallaba el Ing Huergo, quienes aducian que era tecnicamente imposible la navegacion por canales, por las condiciones climaticas y de los suelos (inundaciones, sequias, etc). Los que estaban a favor respondieron acusandolos de defender los intereses de las empresas ferroviarias. Los calculos preliminares pronosticaban reducir a la mitad el costo de los fletes.

Del estudio solo avanzo el proyecto del Canal del Norte. El 19 de Septiembre de 1903 Obras Publicas de la Provincia aprobaba el proyecto.

La idea esencial era aprovechar el enorme caudal de la laguna Mar Chiquita mas las lagunas de Gomez y del Carpincho para alimentar un canal que llegue hasta el rio Salto y por este al Arrecifes y llegar asi hasta la ciudad de Baradero. El canal con 308 km de longitud recorreria una de las zonas mas productivas de la provincia, comprendiendo los partidos de Baradero, Arrecifes, Salto, Chacabuco y Junin.

La memoria descriptiva del proyecto comprendia la construccion de puertos interiores, excavaciones, terraplenes, tajamares, esclusas, muelles, depositos, obras de arte, dragados, etc.

En la desembocadura del rio Baradero en el Parana de las Palmas se construiria un puerto de ultramar para que grandes buques cargaran la produccion agricola rumbo a Europa. Ademas de este puerto la obra incluia otros trece interiores como los de Saforcada y Junin. Los puertos incluian galpones de carga, muelle de atraque con pilotes y tablestacas de madera dura, corrales, bretes y jaulas para embarcar animales en pie, casa para el jefe y los peones.

La via de navegacion partia del puerto en Baradero y continuaba aprovechando los rios Arrecifes y Salto. Estos rios presentan un sin numero de vueltas que alargaban el recorrido, siendo algunas extremadamente cerradas, para solucionar este inconveniente se proyecto la rectificacion de los cursos cortando mas de cien vueltas y reemplazandolas por un cana excavado.

Siguiendo el rio Salto y luego de pasar la ciudad del mismo nombre, en proximidades del llamado “molino quemado” comenzaba el canal excavado, subiendo el terreno en direccion a proximidades de Chacabuco de donde tomaba una orientacion oeste hacia Junin.

La seccion del canal excavado fue trapecial con un ancho promedio de 18 mts y una profundidad de 1,80 mts, medidas adoptadas de experiencias de canales europeos.

Para salvar la diferencia de nivel entre las aguas de Baradero y Mar Chiquita se proyectaron 31 esclusas que escalonaban las pendientes en 30 tramos horizontales. Sobre los rios Salto y Arrecifes se construirian 14 esclusas y 17 sobre el canal excavado. Ademas se construirian depositos y casas para los escluseros. La memoria tecnica consideraba tambien que en el futuro las caidas de agua generadas por las esclusas y tajamares “se podran aprovechar como fuerza motriz para producir principalmente energia electrica, de aplicacion inmediata, en la explotacion del canal y en el alumbrado publico e industrial de los pueblos que atraviesa”.

Se proyectaron tambien 15 puentes de madera sobre el canal para dar paso a caminos rurales, debajo de estos el canal se reducira a 5 mts. de ancho mas el camino de sirga a ambos lados.

En un punto del recorrido, cerca de la estacion Membrillar, el canal cruzaria el Ferrocarril Buenos Aires al Pacifico, para esto se previo en el estudio la construccion de un puente giratorio consistente en dos vigas de acero ligadas a un pivote central sobre el cual giran equilibradas de manera que una sola persona podria girarlo.

El proyecto incluia caballerizas cada 15 km para descanso y alimentacion de los caballos sirgueros con instalacion de pozos y molinos. En el camino de sirga se plantaran fila de alamos y eucaliptos para proteger a los animales de los vientos y los rayos solares y ademas disminuir la evaporacion del agua del canal.

Se tendera una linea telefonica aerea sobre postes de palmera negra con aparatos telefonicos murales. Un alambrado de 7 hilos de alambre galvanizado limitara el camino de sirga.

En Baradero se preveia construir un astillero para fabricacion y mantenimiento de las chatas. Estas se construirian en alamo, con un largo de 32 mts y 4,30 mts de ancho, llevaran una lona para cubrirlas, cocina y caballeriza para dos caballos, para la navegacion nocturna llevaran un fuerte farol a kerosen. Se calculaba que trabajarian simultaneamente unas 60 chata traccionadas por dos caballos cada una.

En el ano 1904 se aprueba por ley 4284, la expropiacion de tierras de una franja de 250 mts a cada lado del canal.

En medio de discusiones tecnicas e intereses a favor y en contra, las obras son adjudicadas a la empresa Candiani y Cia. y dan comienzo alrededor de 1905.

Al principio de la obra fue todo bien, se utilizo gran cantidad de obreros, en su gran mayoria extranjeros. Pero los problemas aparecieron, una gran creciente destruye las esclusas aun sin terminar. Tras esta otra inundacion deja un largo periodo sin poder trabajar manteniendo las obras bajo el agua y llevandose los materiales. Otros problemas tambien afectan el avance de los trabajos con lo cual la empresa solicita al gobierno una ampliacion de plazo y un mayor costo de obra, comienzan una serie de conflictos por reclamos de ambas partes.

Todo esto se genero en un clima donde muchos tecnicos opinaban que el proyecto era inviable ya que el agua embalsada en las lagunas no daria abasto para alimentar el canal. Incluso se estudio como alternativa la posibilidad de reforzar el caudal con bombas distribuidas a lo largo del canal, bombeando permanentemente aguas subterraneas.

La obra se fue parando lentamente y para 1910 quedo totalmente paralizada mientras continuaban los reclamos de la constructora y con la sospecha de que las empresas ferroviarias habian obstaculizado el avance de las negociaciones.

Para 1911 el gobernador firma la resolucion para suspender la obra, comienza entonces el reclamo de los propietarios de los campos porque los terraplenes de la excavacion no dejaban escurrir las aguas de las lluvias. Luego con el abandono total de la obra fueron restituyendose los campos a sus propietarios.

Sabiendo que algo de la obra se habia construido me lance con Antonia a seguir el recorrido del canal en busca de vestigios. Comence desde Mar Chiquita hacia abajo.

En la zona de Morotes cerca de Junin se aprecia bien claro la forma del canal.

Luego se ponia paralelo al camino de acceso a la laguna donde hoy se pueden apreciar puentes que parecen sin sentido, sobre nada.

El canal continuaba bordeando la ciudad de Junin por el Sudeste, de esto no queda nada, pero cuando comenzaba a rodear por el norte la laguna El Carpincho y muy cerquita del “Boliche Amarillo” encuentro los restos de una esclusa.

Las esclusas fueron construidas con estribos de mamposteria donde van las compuertas corredizas de planchas de hierro, que se cierran con un marco de madera dura. Las medidas utiles eran de 33 mts por 4,50 mts y 2 mts de altura, con lo cual las chatas entraban justo. Las compuertas eran metalicas, de una sola hoja, corrediza sobre rodillos de fundicion, y calculadas para resistir la presion del agua.

En 2010 el Concejo Deliberante de Junin, declara mediante ordenanza “referencia historica de la ciudad y partido de Junin” a los restos de la esclusa y orden colocar carteleria en el lugar que resulte identificativa de la misma. Probablemente esto ultimo no se cumplio porque nunca halle alguna referencia.

Gracias a la indicacion de un lugareno, fui a ver al Boliche Amarillo una pala alli preservada que fue usada para la construccion del canal, esta particular herramienta se utilizaba tirada por caballos.

Desde aqui el canal continua casi paralelo al rio Salado, en un terreno bastante a nivel, en muchos tramos se distingue claramente la excavacion, hasta llegar a la altura de Membrillar donde gira hacia el norte. En esta zona cruzaria la traza del Ferrocarril Buenos Aires al Pacifico, proximo al mojon ferroviario Km 221. En el lugar se bien visible la excavacion del canal a ambos lados de la via, pero ningun rastro en la zona del ferrocarril.

Pasando por la esquina noroeste de la ciudad de Chacabuco continua rumbo a Salto paralelo y muy cerca de la ruta 191, en todo este largo tramo se conserva la excavacion del canal. Nuevamente y al igual que el anterior cruza un ramal del FCBAP si ningun indicio de que se llego a ejecutar alguna obra.

La siguiente referencia encontrada fue pasando la ciudad de Salto, siguiendo el rio del mismo nombre en direccion a Arrecifes, escasos restos de una esclusa. Segun aportaron vecinos, fue demolida para facilitar la corriente de agua.

El rio Salto prosigue su camino surcando propiedades privadas. Continuo por la ruta 191 hasta entrar al Paraje El Crisol de donde tenia el dato que existia otra construccion referida al canal. En El Crisol me indican que para llegar al rio tengo que entrar a la estancia El Cencerro, hacia alli me dirijo, cruzo la tranquera y doy con un pequeno caserio donde pido permiso al Capataz para llegar hasta la construccion. Muy amablemente accede y me explica como ir.

Cruzamos varias tranqueras hasta que el camino se acaba, aqui se queda Antonia en el auto y yo sigo a pie cruzando un interminable maizal. Luego de un rato de caminata bajo un ardiente sol llego al rio Salto y me encuentro con los restos del tajamar y parte de la esclusa. La sorpresa es que se conserva aun una de las compuertas de hierro que nunca llego a funcionar. El rio ante la resistencia opuesta por el tajamar busco abrirse paso por los laterales socavando los terraplenes.

Mas adelante el rio Salto desemboca en el rio Arrecifes. Ya sobre este ultimo y proximo a la ciudad de Arrecifes, se encuentran los restos del tajamar que anteriormente habia pertenecido a un molino harinero y que iba a constituir parte del sistema del Canal del Norte con la construccion de otra esclusa. En 1922 una gran inundacion destruyo la mayoria de estas obras, ya en ese momento abandonadas y finalmente se dinamitaron alrededor de 1937.

El ultimo vestigio que halle fue ya cerca de la ruta 9 en proximidades de Baradero, y se trata de restos de los estribos de un puente sobre el rio Arrecifes. En su libro sobre la historia de Baradero, el historiador Alejandro Barbich escribe”.. cuando se hizo el Canal del Norte, se construyo un puente de material y piso de madera que se demolio en 1940. Por ese puente sobre el Arrecifes se podia ir hasta la estacion Rio Tala, cuando el banado lo permitia

Fuente: Proyecto de Canal de Navegacion de Mar Chiquita (Junin) al Rio Baradero (San Pedro) del Ministerio de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires.

Memoria y Antecedentes Septiembre de 1903

