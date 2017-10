Campaña Cáncer de mama 2017

“Cada MUJER que se realice un control mamario en el IDR le da la posibilidad a una amiga, familiar, u otra persona a realizarse el mismo estudio SIN COSTO. Detectar temprano un cáncer de mama, salva VIDAS. Sacá tu turno, comprometé a una amiga y VENGAN JUNTAS al IDR”.



El Instituto de Diagnóstico Rufino lanzó su campaña 2017 en el Marco del Día Mundial Contra el Cáncer de mama a celebrarse el 19 de Octubre de 2017. IDR invita a mujeres a realizarse un control mamario y por ello podrá su amiga o familiar realizarse el mismo estudio SIN COSTO.



IDR eligió esta forma de convocar este año ya que muchas de las mujeres mayores de 40 años (público al cual está dirigido la campaña) a veces no se realizan controles y chequeos, no sólo por una cuestión de no tener obra social sino también por cuestiones de tiempo, cultural, falta de hábitos preventivos o también por desconocer que un chequeo anual puede detectar a tiempo un cáncer en estado incipiente. Otra razón también puede ser por tener miedo a los resultados de los estudios. Por todo esto creemos que entre amigas y familia es más fácil abordar el tema, charlarlo y hasta poder sacar turnos juntas.



La mujer con orden médica deberá acercarse al IDR para sacar su turno y el de su amiga.

(03382) 427444/6999 | 0-800-555-3424 | institutoidr@gmail.com