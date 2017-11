Bertoni: “En la Picasa no hay solución a corto plazo”

Juan Carlos Bertoni participó en representación de Santa Fe de la audiencia realizada para abordar el problema de la laguna la Picasa. Al aire en Sin Mordaza, desarrolló las conclusiones del encuentro.

“Esto un trabajo en equipo, estuve trabajando con la secretaría de recursos hídricos, preparamos un material escrito que fue oportunamente presentado ante la corte suprema de justicia de la Nación y eso nos permitió estar en buena forma para esta reunión, hay que hacerlo con la firmeza que requiere el caso” comentó Bertoni al ser felicitado por su participación en la audiencia, de la cual participaron la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la secretaría de recursos hídricos de la nación; la misma fue convocada por la corte suprema de justicia.

Conclusiones

“Más allá de las alocuciones, nosotros teníamos por un lado que dejar en claro que considerábamos inexactas las denuncias hechas por el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires y eso fue taxativamente indicado. Para nosotros es importante tratar de revertir 20 años de medidas que hicieron que Santa Fe resigne derechos de escurrimiento hacia la provincia de Buenos Aires; eso quedó claro y estimo que la corte fue permeable a escucharnos. Espero que se pueda crear un comité interprovincial del río Salado, esto que la provincia de Buenos Aires nos define cuánta agua puede salir de la Picasa mientras nosotros no tenemos ningún elemento como para limitar su ingreso es absolutamente irracional” explicó el entrevistado para Cadena Oh!

“Espero que haya quedado en claro que nosotros bregamos que a partir del fondo de infraestructura hídrico, que fue creado en el 2001 por la Picasa, se utilicen esos fondos para financiar las dos estaciones de bombeo; no necesariamente dan soluciones a corto plazo, pero sí es necesario tener en buena forma las estaciones de bombeo norte y sur para que con el tiempo se transformen en salidas importantes. También dijimos que íbamos a agotar las salidas múltiples por el Paraná y por el Salado” apuntó en relación a las propuestas presentadas.

Al ser consultado por el financiamiento del proyecto, Bertoni aclaró “un 70% lo pondría Nación; me preguntaron si Santa Fe iba a aportar y plantee que para el financiamiento, hay que partir del área de aporte, a partir de los volúmenes que cada provincia aporta para el comité de cuenca de la laguna. La provincia de Santa Fe va a aportar al estudio y a la futura obra, pero no nos parece correcto que sea la única que financie algo que va a beneficiar a tres provincias”.

“Me preguntaron en la corte suprema cuál era el porcentaje que yo le asignaba a la parte antrópica, que tiene que ver con los canales clandestinos, con el cambio en los modelos productivos, tenemos aumento de los cultivos que consumen poca cantidad de agua, también necesitamos ley de arrendamiento, ley de bosques nativos, entre otras cosas. Todo eso es el factor antrópico, y yo le asigné el 70%” destacó. “El sistema de obras previsto terminó siendo nocivo a la provincia de Santa Fe, porque se trajo agua de distintos lugares pero se terminó restringiendo la salida”.

Por último, ante la pregunta de cuánto tiempo llevaría realizar las obras, Bertoni manifestó “lo veo como una obra que tendría distintas etapas. Las etapas tienen que comenzar desde el río Paraná hacia la Picasa. Hay que ver la capacidad de escurrimiento y las posibilidades. Algunas etapas podrían eventualmente comenzarse el año próximo, pero todo el trabajo en conjunto no es una obra menor, no se resuelven en unos meses. A corto plazo no tenemos una solución, nos va a llevar un tiempo”.

