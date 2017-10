Agenda aviadora

Actividades del Club Jorge Newbery para este fin de semana.

SÁBADO

Voley. La Sub 12, Sub 15 participarán de un Abierto Nacional que se realiza en Santa Teresa.

Hockey. Las categorías Competitivas Sub 14, Sub 16 y Primera recibirán desde las 11 a Ítalo de Wheelwright.

DOMINGO

Voley. Las categorías de Maxi y Primera A2 jugarán en Canals una fecha de la Liga del Sudeste de Córdoba.

Fútbol: En un importante partido, Jorge Newbery visita a Belgrano de Sancti Spíritu.

Voley. Continúa disputándose el Abierto Nacional en Santa Teresa.