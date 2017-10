Actividad del Club Jorge Newbery para el fin de semana

Agenda Aviadora para este fin de semana, ultimo del mes de octubre.

#VOLEY: Este sábado y domingo se estará desarrollando el Primer Torneo Abierto Sub 17 organizado por el Voley Aviador con una amplia convocatoria. El mismo se desarrollara en el gimnasio Americo Redondo y en el gimnasio Esteban Lovera del Club Pro Educación Fisica Matienzo-

– Domingo: La Primera Femenina Aviadora enfrentara a Carreras por los cuartos de final desde las 20 hs en el Américo Redondo.-

#HOCKEY: Este sábado las categorías competitivas Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Primera enfrentan a Ranqueles de Laboulaye en la cancha del velodromo Aviador desde las 11:00 hs.-

-Domingo: Las Mamis van por la copa de Oro en el velodromo Aviador desde las 10:30 hs. recibiendo al Club Social de Rufino, Matienzo y General Levalle.-

#FUTBOL: El sábado la quinta Aviadora va por una victoria en el partido de ida de los Play Off frente a Newbery de Venado tuerto desde las 13:30 hs en el Bernabe Ferreyra.-

#BASQUET: Este sábado desde las 21:30 hs. el campeón de la Liga de Trenque Lauquen, el Aviador hace de visita en General Pico, La Pampa enfrentado a Calden en lo que es el inicio de un nuevo torneo reducido con la participación de 6 equipos.-

– Sábado: Las inferiores del Aviador viajaran a General Villegas para enfrentar en la cancha del club Atlético de dicha localidad al Cef 11 de Carlos Casares y hará lo mismo frente a Deportivo Pehuajo. Las categorías que estarán compitiendo serán la U15 y la U 17.-

#TENIS: Sin Actividad.-

#PELOTAAPALETA: Sin actividad.-